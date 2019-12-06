蘇貞昌：楊蕙如案已進司法程序 證據到哪辦到哪

行政院長蘇貞昌6日參觀國家人權博物館接受媒體訪問表示，楊蕙如案已進入司法程序，證據到哪裡就辦到哪裡。中央社記者趙靜瑜攝 108年12月6日

（中央社記者趙靜瑜台北6日電）「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，行政院長蘇貞昌今天參觀國家人權博物館接受媒體訪問表示，楊蕙如案已進入司法程序，證據到哪裡就辦到哪裡。

國家人權博物館2019世界人權日典禮暨「台灣歷史有一站美麗島」特展明天將開幕，由於蘇貞昌另有行程，今天先來參觀。

蘇貞昌表示，自己是美麗島事件辯護律師，希望全國人民都可以來看「台灣歷史有一站美麗島」特展，知道台灣人民過去是如何勇敢很重要，也希望大家都可以透過特展，知道美麗島事件帶給台灣的影響。

蘇貞昌參觀園區時，每到一個場景就會陷入沉思，他走到第一法庭面前，感慨至深，並透露當年他幫前總統府資政姚嘉文辯護時，見到姚嘉文從押房走出的身影，一度靜默無法言語。

蘇貞昌表示，景美人權園區改變不少，他認為應該多保留當年狀況，例如當年沒有冷氣的，就不要加裝冷氣，才能讓後輩知道真實場景。

關於泰國電子簽證後續發展，蘇貞昌表示，會責成外交部盡早協助處理。另外，對於選舉期間的各種謠言與烏龍，蘇貞昌也指出，國人希望選舉看到的是提出政策，如何治國，而民調比較落後的人，則會用各種手法來影響真相。（編輯：洪學廣）1081206