游錫堃：PTT帳號與楊蕙如無關 已報警處理

（中央社記者溫貴香台北7日電）前行政院長游錫堃辦公室今天表示，PTT帳號「fanfantu2014」疑遭盜用，已委由幕僚向警方正式報案，盼透過司法調查讓真相水落石出；PTT官方聲明指該帳號非游錫堃所有，游錫堃盼各界就此打住，關注國家發展。

「卡神」楊蕙如案延燒，外傳游錫堃PTT帳號屬於楊蕙如，前國民黨主席朱立倫今天呼籲徹查到底。

游錫堃辦公室下午發布聲明指出，今年遭PTT官方移除的「fanfantu2014」帳號是否為游錫堃在2014年註冊使用的原帳號，PTT官方傍晚已發出聲明表示「帳號砍除的fanfantu2014並非游錫堃所有的帳號」。

游辦表示，真相已經水落石出，各方不應再無端揣測。

游錫堃在PTT官方發出聲明後，晚間在臉書發文表示，今天才知道原來PTT太久沒有登入會被註銷帳號，也謝謝PTT官方出面釋疑。他說，自2016年將社群經營重心轉向臉書後，即未登入PTT帳號。

他表示，對於帳號遭重新註冊一無所知，如今事件真相已經官方釐清，請各方在此帳號事件上就此打住，關心國家未來如何正向發展的嚴肅事務。（編輯：謝佳珍）1081207