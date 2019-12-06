楊蕙如案 總統盼回歸理性勿無限上綱

（中央社記者程啟峰高雄6日電）總統蔡英文今天南下高雄回應媒體訪問「卡神」楊蕙如案表示，這些事情在司法跟媒體報導上都釐清了，希望回歸理性，不要無限上綱，也相信民眾有足夠理性來判讀。

蔡總統上午南下高雄主持「600噸級巡防艦命名暨35噸級巡防艇及多功能艇交船聯合典禮」會後接受媒體聯訪做以上表示。

去年日本關西機場事件後，楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇侮辱台北駐大阪經濟文化辦事處，台北地方檢察署偵結，依侮辱公署罪起訴楊蕙如等人。國民黨總統參選人韓國瑜昨天也質疑蔡總統用公帑養網軍，攻擊政治對手。

蔡總統對此指出，回想起來，當時確實是一個境外假訊息，造成國內很多不同的說法，但「第一時間對我們外交人員及辦事處同仁的攻擊，都主要還是來自於國民黨的黨團跟立委，還有少數的特定名嘴」。

蔡總統說，這些事情在司法跟媒體的報導上面都釐清了，覺得這整個事情真的不要無限上綱，好讓台灣社會在這件事情上回歸理性，不要再過度的政治操作，這對很勤奮工作的外交人員來講是不公平的。

至於有網友引述2008年間蔡總統與楊蕙如在遊行中互動的報導，以及雙方臉書的互動，質疑蔡總統熟識楊蕙如。

蔡總統表示，2008年的事是自己剛當民進黨主席的時候，這幾年來在很多群眾場所跟很多人互動，且在遊行當中也有很多群眾跟她互動，這都是經常發生的事情，不代表她對每一個人都認得，或者跟對方熟識，再講一遍「對於楊蕙如，我確實沒有私人的交情，也沒有交往的事實」。她提到，在臉書跟很多人互動，真的不需要做過度的想像。

面對媒體提問網友公布前台北縣長周錫瑋與楊蕙如合照的看法，蔡總統嘆聲「我相信台灣的民眾是有足夠的理性來判讀」。（編輯：黃世雅）1081206