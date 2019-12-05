總統府：總統與楊蕙如無私交往來 盼勿以訛傳訛

（中央社記者蔡智明、溫貴香雲林縣5日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天質疑總統蔡英文用公帑養網軍，攻擊政治對手；總統府說，蔡總統與「卡神」楊蕙如平常無私交與往來是明確事實，希望各界勿以訛傳訛。

總統府表示，有網友引述公元2008年間蔡總統與楊蕙如在遊行中互動的報導，指稱蔡總統熟識楊蕙如，但蔡總統2008年任民主進步黨主席以來，在遊行中與大量民眾互動及合影極頻繁與正常，不可能相識所有互動或合影過的民眾。

蔡總統競選辦公室幕僚表示，網軍行為是指透過網路散布不實訊息，造成誤導社會甚至衝突，傍晚韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭就在社群網站臉書（Facebook）發布假訊息，卻立即被揭發，提醒韓國瑜就不要再造謠了。

去年日本關西機場事件後，楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇侮辱台北駐大阪經濟文化辦事處，台灣台北地方檢察署依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。

韓國瑜下午到雲林縣出席全國正副議長聯誼會接受媒體聯訪表示，蔡總統如果用公帑養網軍，藉網軍攻擊政治對手，這讓台灣人情何以堪，完全違法。法院一定要查出誰提供錢，誰從這些網軍攻擊得到好處。

至於網路論壇PTT有網友質疑網軍帳號IP來自立法院，韓國瑜說，蔡總統與民主進步黨政府要清楚告訴國民，網軍到底怎麼回事，如果持續下去，對台灣自由民主的傷害巨大無比。

韓國瑜表示，如果台灣人認為過去3年半生活得非常好，當然繼續投蔡總統，但如果各行各業、士農工商覺得過去3年半過得非常辛苦、希望改變就投他。

此外，他說，已接受公視邀請參與總統參選人電視政見發表會，呼籲人民明確了解下任總統要把台灣帶到什麼方向，有什麼理念、願景，非常樂意接受辯論。（編輯：洪學廣/李明宗）1081205