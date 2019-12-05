楊蕙如案 北檢：已清查相關線索

「卡神」楊蕙如（圖）涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，媒體指北檢「不追金流共犯 檢怕捅馬蜂窩」，北檢5日表示，報導部分內容與事實不符，檢察官已就所有可能線索進行清查。（圖取自facebook.com/slowyang）

（中央社記者林長順台北5日電）「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，媒體指北檢「不追金流共犯 檢怕捅馬蜂窩」。北檢今天表示，報導部分內容與事實不符，檢察官已就所有可能線索進行清查。

去年日本關西機場事件後，楊蕙如及友人蔡福明涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，台北地檢署2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡福明。

聯合報報導指出，檢警清查楊蕙如資金來源並非難事，但檢察官在查到楊蕙如與另名網軍涉案證據後，所有偵查行動即踩煞車，「難道是害怕續查後挖出的真相捅到馬蜂窩？」

台北地檢署今天指出，檢察官偵辦本案，積極調查同案被告蔡福明，才能向上溯源至被告楊蕙如，並於楊蕙如否認的情況下，仍盡力蒐集證據以證明楊蕙如是共犯，同時就所有可能相關線索進行清查，絕無「不追金流共犯 檢怕捅馬蜂窩」等狀況。

台北地檢署表示，北檢始終秉持依證據「毋枉毋縱」原則調查事證，請外界勿做無謂揣測或渲染，以免徒增社會紛擾。（編輯：張銘坤）1081205