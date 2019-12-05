朱立倫：網路暗黑力量民主之恥 楊蕙如案應查到底

前新北市長朱立倫（右）5日表示，網路的暗黑力量是台灣民主之恥，民進黨不要急著切割楊蕙如，一定要徹查到底。中央社記者盧太城台東攝 108年12月5日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）前新北市長朱立倫今天表示，網路的暗黑力量是台灣民主之恥，民進黨不要急著切割楊蕙如，一定要徹查到底。

朱立倫今天上午到台東陪同國民黨提名台東立委參選人張志明和平地原住民立委參選人廖國棟掃街拜票。

朱立倫接受媒體聯訪，有媒體問，網軍攻擊不斷，綠營是否應該說清楚。他表示，網軍問題非常嚴重，網路的黑暗力量是台灣民主之恥，「卡神」楊蕙如事件只是冰山的一角，一定要徹查到底，還有多少暗黑力量在傷害台灣民主。

朱立倫說，希望楊蕙如事件毋枉毋縱徹查到底，民進黨不要急著和楊蕙如切割，她就是民進黨員，長期很多民進黨的民意代表、政治人物都支持這樣的力量。

另外，媒體問，黨內有人分析不分區名單害區域立委支持度也掉5%，會不會很憂慮要怎麼處理。他表示，不分區代表名單都已經是定案的問題，只有全力以赴，在區域立委全力衝刺。

朱立倫隨後陪同張志明、廖國棟到台東市中央市場掃街，並到2人競選總部加油打氣，他稱讚張志明，心在台東，服務在台東，就是在地的好人才。（編輯：黃世雅）1081205