控楊蕙如網軍受蔡總統指使 綠：請張善政提證據

(中央社記者游凱翔台北5日電）國民黨副總統參選人張善政今天表示，總統蔡英文應該要講清楚「卡神」楊蕙如的網軍事件，但蔡總統無法講清楚的原因，就是因為這些都是她的網軍，所以只能對外表示尊重司法獨立。

去年日本關西機場事件後，楊蕙如及友人蔡福明涉嫌利用網路PTT等論壇，侮辱外交部大阪辦事處，台北地檢署2日依照侮辱公署罪起訴楊蕙如，事後議題發酵，引起在野黨批評。

張善政下午接受電視台TVBS節目「T台政經話」談話性節目，主持人詢問，針對楊蕙如的網軍事件，張善政是否認為蔡總統應該要講清楚。

張善政表示：「蔡總統當然需要講清楚，問題她沒有辦法講清楚，因為明明就是她的網軍，你叫她怎麼講清楚？因此只能說尊重司法的獨立，已經在做偵查。」

徐佳青則回擊，身為一名副總統參選人，希望講話要仔細、更小心，張善政是否有證據指涉是蔡總統的網軍，如果沒有，扣這樣罪名蔡總統是可以提告的；張善政則回應：「請便。」

徐佳青認為，選舉攻防可以理解，而她很尊重張善政，猜想可能是一時之間用詞不當，但無論如何，都應抱持無罪推論、有證據就偵辦的態度。

張善政強調，他主張檢調單位應繼續追查，「能查多深就多深」，例如金流的來源等等，若國民黨總統參選人韓國瑜當選總統，只要是在網路上帶風向、散播假新聞，不分藍綠都要徹查。

節目中也談到蔡總統「非核家園」的政策，張善政表示，他不認為蔡英文有辦法做得到非核家園，如果真的做到了，電費是人民無法承擔的。

徐佳青則指出，國民黨若主張要重啟核四，應說清楚重啟所花費的費用是否要灌入電價中，因為到目前為止，蔡政府是將老舊燃煤機組淘汰，並汰換成燃氣機組降低污染，例如目前東北季風下來，台中的空氣品質狀態顯示為「良好」，代表整體空汙是有所改善。（編輯：紀淑芳）1081205