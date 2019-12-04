卡神網軍案被牽連 蔡碧仲：與我無關

（中央社記者劉世怡台北4日電）「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，媒體頭版報導楊女的律師來自嘉義「碧仲幫」。法務部次長蔡碧仲今天說，3年前事務所就頂出，此事與他無關。

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，台北地檢署2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人；中國時報今天頭版報導，國民黨立法委員陳宜民質疑，楊女所聘律師陳偉仁，來自嘉義「碧仲幫」，合理懷疑與民進黨英派大將陳明文、總統蔡英文都脫不了關係。

蔡碧仲今天受訪指出，第一次聽到「碧仲幫」，他來自嘉義，背景是執業20年的律師，他於民國105年11月28日到法務部任職次長，律師事務所就頂給別人了，所以這件事情與他無關。

蔡碧仲表示，莫名被羅織成「碧仲幫」，對他不公平，應該要有所根據、跡證，沒有的話，羅織成這樣有什麼意義，媒體還當作頭版來處理，不了解這對國家、老百姓、社會的安定有什麼幫助。

媒體詢問，「卡神」楊蕙如這起案件，是否會繼續偵辦相關金流？蔡碧仲指出，這是具體案件，法務部從來不干涉個案，但他相信檢察官會依法偵辦。（編輯：張銘坤）1081204