謝長廷談監院蘇啓誠調查報告 盼社會深度反省[影]

（中央社記者楊明珠東京27日專電）駐日代表謝長廷今天針對監察院22日通過「已故大阪辦事處長蘇啓誠」調查報告一事指出，整個社會應該做一次深度的反省。

謝長廷今天在駐日代表處以錄影的方式回應去年9月關西機場事件監察院的調查報告。

對於有人質疑謝長廷對監察院的調查報告沒有回應，是在逃避，要求他立刻回台灣到立法院報告。謝長廷表示，立法院只要有通知他，他都會回去報告，他尊重制度。監察院的調查，外交部跟他也很配合，他還親自接受調查。

謝長廷說，監察院的報告還原了不少真相，最重要的就是報告指出，大阪辦事處前處長蘇啓誠以及大阪辦事處都沒過錯，如果根據這個事實，他身為指揮監督的人，指揮監督的外交部怎麼會有過錯呢？他認為這是邏輯，也是常識。

謝長廷說：「監察院糾正外交部主要的理由是說外交部根據一通還沒查明的電話跟文章，就要求蘇啓誠檢討，這個不當，但看那時鋪天蓋地，名嘴、立委、鄉民都要求我們下台、要求蘇處長負責，外交部要求他檢討，這如果是不對的話，那麼這些網民、立委、名嘴由誰來糾正他們呢？」

謝長廷認為，監察院的報告出爐，台灣社會應該能夠做一次深度的反省，將來不要再有這種錯，而不是根據這報告又拿來做對自己有利的解釋、做惡鬥、做抹黑，那是相當悲哀的事，也不是大家希望看到的。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供國人妥善協助而飽受抨擊，9月13日蘇啓誠在寓所輕生。監察院本月22日通過調查報告，指蘇啓誠輕生與外交部未在釐清事實前就強令大阪處提出檢討報告有關。（編輯：周永捷）1080527