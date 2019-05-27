更多編輯台推薦新聞：
美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵
國際

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點
國際

極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點

華為風暴 川普全面圍殲反傷美科技業
國際

華為風暴 川普全面圍殲反傷美科技業

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
中央社第2屆我是海外特派員活動 初審晉級名單揭曉
訊息平台
首頁 / 政治

謝長廷談監院蘇啓誠調查報告 盼社會深度反省[影]

最新更新：2019/05/27 19:41
駐日代表謝長廷（圖）27日針對監察院22日通過「已故大阪辦事處長蘇啓誠」調查報告一事表示，監察院報告出爐，台灣社會應該能夠做一次深度反省，將來不要再有這種錯。（中央社檔案照片）
駐日代表謝長廷（圖）27日針對監察院22日通過「已故大阪辦事處長蘇啓誠」調查報告一事表示，監察院報告出爐，台灣社會應該能夠做一次深度反省，將來不要再有這種錯。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊明珠東京27日專電）駐日代表謝長廷今天針對監察院22日通過「已故大阪辦事處長蘇啓誠」調查報告一事指出，整個社會應該做一次深度的反省。

謝長廷今天在駐日代表處以錄影的方式回應去年9月關西機場事件監察院的調查報告。

對於有人質疑謝長廷對監察院的調查報告沒有回應，是在逃避，要求他立刻回台灣到立法院報告。謝長廷表示，立法院只要有通知他，他都會回去報告，他尊重制度。監察院的調查，外交部跟他也很配合，他還親自接受調查。

謝長廷說，監察院的報告還原了不少真相，最重要的就是報告指出，大阪辦事處前處長蘇啓誠以及大阪辦事處都沒過錯，如果根據這個事實，他身為指揮監督的人，指揮監督的外交部怎麼會有過錯呢？他認為這是邏輯，也是常識。

謝長廷說：「監察院糾正外交部主要的理由是說外交部根據一通還沒查明的電話跟文章，就要求蘇啓誠檢討，這個不當，但看那時鋪天蓋地，名嘴、立委、鄉民都要求我們下台、要求蘇處長負責，外交部要求他檢討，這如果是不對的話，那麼這些網民、立委、名嘴由誰來糾正他們呢？」

謝長廷認為，監察院的報告出爐，台灣社會應該能夠做一次深度的反省，將來不要再有這種錯，而不是根據這報告又拿來做對自己有利的解釋、做惡鬥、做抹黑，那是相當悲哀的事，也不是大家希望看到的。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供國人妥善協助而飽受抨擊，9月13日蘇啓誠在寓所輕生。監察院本月22日通過調查報告，指蘇啓誠輕生與外交部未在釐清事實前就強令大阪處提出檢討報告有關。（編輯：周永捷）1080527

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報