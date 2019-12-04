藍議員抗議楊蕙如案 謝長廷：不符簽證目的

楊蕙如涉嫌在網上侮辱大阪辦事處遭起訴，國民黨籍議員李明賢等人4日到駐日代表處遞陳請書抗議。謝長廷傍晚表示，他們跨海抗議不符簽證目的。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月4日

（中央社記者楊明珠東京4日專電）楊蕙如涉嫌在網上侮辱大阪辦事處遭起訴，國民黨籍議員李明賢等人今天到駐日代表處遞陳請書抗議，駐日代表謝長廷未出面接見。謝長廷傍晚表示，他們跨海抗議不符簽證目的。

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處。台北地檢署依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。

謝長廷傍晚接受中央社記者訪問時表示，駐日代表處的職員有收下陳請書，還泡茶請他們喝。他後來看了陳請書內容，裡面並沒寫收文者是他。

謝長廷表示，外交不是市議員監督對象，代表處不是他們的轄區，他們跨海來抗議是鬧劇。一來他們事先沒有約，二來這不符合來日本的觀光簽證目的，違背日本法律。此外，在場被一名台灣鄉親嗆說中國用假新聞飛彈威脅台灣，應該去中國大使館抗議才對，爭吵聲干擾了鄰居。

台北市議員李明賢與張斯綱、徐弘庭、王欣儀4位議員，今早飛往東京，直奔駐日代表處陳情，要求謝長廷說明清楚與此案的關係。

駐日代表處今早謝絕採訪，謝長廷也未回覆記者詢問。李明賢等人遞交陳情書時，有幾名僑胞、日本公安在代表處外，現場出現一陣騷動。

旅居日本的台僑、台生報社長連根藤告訴4位台北市議員說：「你們應該去中共大使館抗議才對，是中共散發假消息。」

李明賢等人從駐日代表處出來後對媒體表示，已繳交陳請書，並且要了外交部的陳請書案件號。

駐日代表處隔壁是一家老人院，因今天下午一陣騷動，謝長廷傍晚特地前去這家老人院致歉。（編輯：林憬屏）1081204