楊蕙如遭訴 藍議員赴東京駐日代表處遞陳情書

楊蕙如涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴。國民黨台北市議員李明賢（左1）等人4日前往東京駐日代表處遞交陳情書，要求謝長廷說明清楚與此案的關係。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月4日

（中央社記者楊明珠4日專電）楊蕙如涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴。國民黨籍議員李明賢等人今天前往駐日代表處遞交陳情書，要求謝長廷說明清楚與此案的關係。謝長廷未接見李明賢等人。

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處。台北地檢署依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。

台北市議員李明賢與張斯綱、徐弘庭、王欣儀4位議員，今早飛往東京，直奔駐日代表處陳情。

李明賢等人在陳情書提到，駐日代表是行使國家職權的重要官職，操作網軍帶風向間接造成外交官之死，實則是有辱官箴、嚴重戕害國家形象，謝長廷法律與政治雙重責任難以開脫。

陳情書中也質疑，楊蕙如過去被視為是謝系成員，包括前往日本與謝長廷合照、長工辦公室的聚會活動照、甚至也有民進黨競選活動的宣傳文宣，再再證明楊蕙如與駐日代表謝長廷關係匪淺，楊蕙如透過網路帶風向的惡質行為，是否就是謝長廷所指使？

駐日代表處今早關閉大門，謝絕採訪，謝長廷也未回覆記者詢問。李明賢等人後來從駐日代表處出來後對媒體表示，已繳交陳情書，並且要了外交部的陳情書案件號。

李明賢等人表示，希望謝長廷能正式回覆陳情書，接受中華民國國民的檢視，針對這不幸的事件，謝長廷有必要說清楚講明白。有關這樣的事件，外交部必須用嚴正態度面對。（編輯：周永捷）1081204