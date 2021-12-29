楊蕙如辦WTA網球賽事涉詐200萬經費 60萬交保

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「卡神」楊蕙如（左）涉藉舉辦WTA（國際女子網球協會）公開賽機會，以不實單據、虛報支出等方式詐領政府機關經費約新台幣200萬元，29日由調查局帶往台北地檢署接受檢察官複訊。中央社記者蕭博文攝 110年12月29日

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（中央社記者林長順台北29日電）「卡神」楊蕙如涉藉舉辦WTA（國際女子網球協會）公開賽機會，以不實單據、虛報支出等方式詐領經費約新台幣200萬元。北檢昨天約談楊蕙如說明，今天凌晨諭令60萬元交保。

檢調同時約談楊蕙如的母親、胞妹及張姓員工，楊母訊後請回，楊妹及張女分別以10萬元交保。

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檢調獲報，楊蕙如實質掌控的易始公司參與舉辦2017年、2018年的WTA（國際女子網球協會）公開賽，涉嫌虛增支出或以不實單據向台北市政府體育局、交通部觀光局、教育部體育署核銷經費，約200萬元。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處針對易始公司等5處發動搜索，並約談楊蕙如、楊母、楊的妹妹及易始公司張姓員工共4名嫌疑人，另通知多名證人到案查證案情，全案依刑法詐欺及偽造文書罪嫌偵辦。（編輯：黃世雅）1101229