楊蕙如辦WTA網球賽事涉詐200萬 檢調搜索約談

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「卡神」楊蕙如（前）涉藉舉辦WTA公開賽機會，以不實單據、虛報支出等方式詐領經費約200萬元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北28日電）「卡神」楊蕙如涉藉舉辦WTA（國際女子網球協會）公開賽機會，以不實單據、虛報支出等方式詐領經費約200萬元。北檢今天發動搜索，約談楊蕙如、楊母、楊的妹妹等4人到案。

檢調獲報，楊蕙如實質掌控的易始公司參與舉辦2017年、2018年的WTA（國際女子網球協會）公開賽，涉嫌虛增支出或以不實單據向台北市政府體育局、交通部觀光局、教育部體育署核銷經費。

檢調初步清查，楊蕙如的母親曾任易始公司登記負責人，楊蕙如的妹妹也曾任職易始公司，3人共同涉以不法手段向台北市政府體育局等單位詐得約新台幣200萬元的經費。

台北地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處針對易始公司等5處發動搜索，並約談楊蕙如、楊母、楊的妹妹及易始公司員工共4名犯罪嫌疑人，另通知多名證人到案查證案情，全案依刑法詐欺及偽造文書罪嫌偵辦。

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另一方面，楊蕙如及友人蔡福明被控利用網路PTT論壇侮辱外交部駐大阪辦事處。台北地院認定2人貶損依法執行職務的公務員及侮辱公署，11月間判處2人各6月徒刑，得易科罰金。案件上訴二審中。

楊蕙如因侮辱公署案遭起訴後，藍營民代持續質疑楊蕙如組易始公司透過承辦體育活動要求補助；北市府政風處調查發現，體育局持有的原始憑證和易始公司提供的會計師簽證資料有出入，經費差額加起來約新台幣百萬元，全案移送檢調。（編輯：張銘坤）1101228