立院三讀 刪除侮辱公署罪加重侮辱公務員罰則

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立法院會28日三讀修正通過刑法部分條文，除刪除侮辱公署罪，也將侮辱公務員的刑度提高，改為1年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下罰金。圖為立法院副院長蔡其昌敲槌通過法案。中央社記者王飛華攝 110年12月28日

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（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，除刪除侮辱公署罪，也將侮辱公務員的刑度提高，改為1年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下罰金。

本案完成立法程序後，律師出身的時代力量立委邱顯智發言指出，感謝各黨團支持刪除侮辱公署罪，但將侮辱公務員的刑度提高至一年，時力對這樣的修法非常保留，希望法官未來使用這項條文要非常謹慎，要考量憲法對於言論自由的保障。

立法院司法及法制委員會5月15日併案審查行政院、司法院函請審議中華民國刑法部分條文修正草案等案。當天審查時，對於是否刪除侮辱公署罪、是否提高侮辱公務員的刑度等，在場立委討論後並未達成共識，因此將條文保留，交由黨團協商。

立法院會今天處理時，朝野黨團無法達成共識，因此進行表決，最後通過民進黨立法院黨團所提修正動議。

現行刑法第140條條文規定，於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行的職務公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或3000元以下罰金。對於公署公然侮辱者，亦同。

三讀修正通過條文規定，於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行的職務公然侮辱者，處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

三讀條文也明定，意圖侮辱公務員，而損壞、除去或污穢實貼公共場所的文告者，處拘役或6萬元以下罰金。

此外，對於在公共場所賭博，這次修法也提高罰金，從3萬元改為5萬元。三讀條文規定，在公共場所或公眾得出入的場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類的方法賭博財物者，亦同。（編輯：黃國倫）1101228