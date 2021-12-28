刑法加重侮辱公務員罰則 時力：綠營遺忘街頭

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（中央社記者林育瑄台北28日電）立法院今天三讀修正刑法部分條文，加重侮辱公務員罪罰則；時力立法院黨團指出民進黨團以多數優勢提高侮辱公務員罪罰責，是「遺忘走過的街頭」、背棄在野時的提案，對此感到失望，將在下會期提案刪除侮辱公務員罪。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，這次修法也拿掉侮辱公署罪，而且不能只以社運觀點看待此事，有些酒醉或無理取鬧的人也可能打公務員，如果公務員執勤時安全受威脅，也要予以保障。

她說，民進黨執政後，對人權保障，這次雖然加重刑期，但在量刑時，法官會審酌案件是否與言論自由有關，然而，言論自由也不能有人身攻擊。

立法院司法及法制委員會5月15日審查中華民國刑法部分條文修正草案，三讀修正通過的刑法部分條文，除刪除侮辱公署罪，也將侮辱公務員的刑度提高為處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

時代力量立法院黨團三讀後發布新聞稿，指出民進黨團在多數優勢下，表決通過提高侮辱公務員罪的刑責，時力黨團表達失望與遺憾；這個修法方向背棄眾多社運與民間人權團體的共識、背棄民進黨曾走過的街頭、背棄讓民進黨完全執政的社會力量，也與民進黨眾多黨政高層、立委過去在立法院的提案修法方向完全相反。

時力黨團指出，在立法院第8屆與第9屆期，包括立法院副院長蔡其昌、高雄市長陳其邁、內政部長徐國勇、總統府副秘書長李俊俋、前文化部長鄭麗君等人擔任立委時，都曾提案刪除刑法第140條。

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然而，民進黨今天卻倒行逆施，修法加重侮辱公務員罪的刑罰。從國民黨威權統治時代到民主化年代，許多上街頭的台灣人受刑法第140條的打壓侵擾。包括2014年的318學運後路過北市警察局中正一分局的行動、2016年爭取大學助理勞權在教育部前的行動等，都有參與者被以侮辱公務員罪移送。

時力黨團指出，將在接下來的會期，依過去民進黨立委提案意旨，重新提案刪除現行刑法第140條與第141條，藉此修正和彌補侮辱公務員罪加重刑罰的錯誤修法。（編輯：蘇龍麒）1101228