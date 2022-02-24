更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
楊蕙如涉侮辱公署遭起訴
新聞專題
楊蕙如涉侮辱公署遭起訴3/14

楊蕙如帶風向辱大阪辦事處案 改判5月徒刑確定

2022/2/24 16:38（2/24 16:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「卡神」楊蕙如（前）被控利用Ptt侮辱外交部駐大阪辦事處，24日二審改依侮辱公務員罪判刑5月。（中央社檔案照片）
「卡神」楊蕙如（前）被控利用Ptt侮辱外交部駐大阪辦事處，24日二審改依侮辱公務員罪判刑5月。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北24日電）「卡神」楊蕙如及友人蔡福明被控利用網路Ptt論壇侮辱外交部駐大阪辦事處，一審依侮辱公署罪，判2人各6月徒刑。二審今考量該罪廢除，改依侮辱公務員罪各判刑5月，全案確定。

二審台灣高等法院新聞資料指出，楊蕙如及蔡福明行為構成侮辱公務員執行之職務罪，考量2人共同先後發表文章、指示幫高調及提高能見度等舉動，具有時空密切關係，且為達成同一目的而侵害相同法益，應以一罪論罪。

二審指出，侮辱公署罪的規定已刪除生效，一審依侮辱公署罪論罪不當，今天撤銷原判決，改依侮辱公務員執行之職務罪判2人各5月徒刑，得易科罰金，全案確定。

全案緣於，民國107年9月颱風燕子侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如於107年9月6日提供申辦的網路，供蔡福明連線上網登入Ptt論壇，以idcc帳號發表主題「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章。

檢方指出，文章發表後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。台北地檢署於108年12月2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如、蔡福明。

一審台北地方法院審理後指出，綜觀全文，顯見蔡福明當時並非在評論事件，而是侮辱駐大阪辦事處公務員依法執行的職務及駐大阪辦事處，此舉已超過言論自由保障的界線。

一審指出，LINE群組「高雄組」是以楊蕙如為首的群組，楊蕙如透過該群組發表文章編號，指示蔡福明及群組內的人支持或批評特定文章，再由蔡福明招攬之人將發表的結果截圖給蔡福明後，然後向楊蕙如請款，蔡福明取得款項後，再交給招攬之人，藉此將所欲表達的意思，從網路迅速散布、影響、並帶領輿論風向。

北院一審指出，蔡福明、楊蕙如均坦認聚會間有彼此討論交換訊息，楊蕙如也認為文章符合要表述的目的，不排除2人在當天曾和與會者討論，才發表文章，認定蔡福明、楊蕙如間有犯意聯絡及行為分擔，依侮辱公署罪各判2人6月徒刑，得易科罰金。案經上訴，二審由高院審理。（編輯：方沛清）1110224

延伸閱讀
關西機場事件楊蕙如涉帶網路風向辱公署 北院一審判6月徒刑謝長廷：與楊蕙如是一般朋友 未指示任何網軍楊蕙如辦WTA網球賽事涉詐200萬經費 60萬交保楊蕙如涉侮辱公署案 北院11/12宣判
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀