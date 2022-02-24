楊蕙如帶風向辱大阪辦事處案 改判5月徒刑確定

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（中央社記者劉世怡台北24日電）「卡神」楊蕙如及友人蔡福明被控利用網路Ptt論壇侮辱外交部駐大阪辦事處，一審依侮辱公署罪，判2人各6月徒刑。二審今考量該罪廢除，改依侮辱公務員罪各判刑5月，全案確定。

二審台灣高等法院新聞資料指出，楊蕙如及蔡福明行為構成侮辱公務員執行之職務罪，考量2人共同先後發表文章、指示幫高調及提高能見度等舉動，具有時空密切關係，且為達成同一目的而侵害相同法益，應以一罪論罪。

二審指出，侮辱公署罪的規定已刪除生效，一審依侮辱公署罪論罪不當，今天撤銷原判決，改依侮辱公務員執行之職務罪判2人各5月徒刑，得易科罰金，全案確定。

全案緣於，民國107年9月颱風燕子侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如於107年9月6日提供申辦的網路，供蔡福明連線上網登入Ptt論壇，以idcc帳號發表主題「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章。

檢方指出，文章發表後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。台北地檢署於108年12月2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如、蔡福明。

一審台北地方法院審理後指出，綜觀全文，顯見蔡福明當時並非在評論事件，而是侮辱駐大阪辦事處公務員依法執行的職務及駐大阪辦事處，此舉已超過言論自由保障的界線。

一審指出，LINE群組「高雄組」是以楊蕙如為首的群組，楊蕙如透過該群組發表文章編號，指示蔡福明及群組內的人支持或批評特定文章，再由蔡福明招攬之人將發表的結果截圖給蔡福明後，然後向楊蕙如請款，蔡福明取得款項後，再交給招攬之人，藉此將所欲表達的意思，從網路迅速散布、影響、並帶領輿論風向。

北院一審指出，蔡福明、楊蕙如均坦認聚會間有彼此討論交換訊息，楊蕙如也認為文章符合要表述的目的，不排除2人在當天曾和與會者討論，才發表文章，認定蔡福明、楊蕙如間有犯意聯絡及行為分擔，依侮辱公署罪各判2人6月徒刑，得易科罰金。案經上訴，二審由高院審理。（編輯：方沛清）1110224