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指連勝文邊罵AZ邊偷打 楊蕙如判賠12萬元

2022/5/13 16:44（5/13 16:51 更新）
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「卡神」楊蕙如（前）去年指國民黨副主席連勝文邊罵AZ邊偷打，遭連勝文提告妨害名譽。（中央社檔案照片）
「卡神」楊蕙如（前）去年指國民黨副主席連勝文邊罵AZ邊偷打，遭連勝文提告妨害名譽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北13日電）「卡神」楊蕙如去年指國民黨副主席連勝文邊罵AZ邊偷打，遭連勝文提告妨害名譽。連透過律師具狀撤告。連勝文另民事求償100萬元。台北地院判決楊蕙如應賠償12萬元。可上訴。

楊蕙如去年6月間於臉書發文，指連勝文一邊罵阿斯特捷利康（AZ）疫苗一邊偷打，「如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計」、「他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？」

連勝文提起妨害名譽告訴，楊蕙如到案辯稱，連勝文確實曾批評AZ疫苗，媒體也報導連家有人未依規定施打疫苗；她並非指連勝文偷打AZ疫苗，且是針對連勝文等人的言行發表意見，不構成犯罪。

連勝文事後透過律師撤回刑事告訴，但在書狀中表明僅撤回刑事告訴，並未拋棄其他權利，檢察官將楊蕙如不起訴處分。

連勝文另向台北地方法院提起民事訴訟，向楊蕙如求償新台幣100萬元。北院今天判決楊蕙如應賠償連勝文12萬元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110513

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