楊蕙如侮辱大阪處判有罪確定 憲法法庭發回高院

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（中央社記者林長順台北24日電）憲法法庭今天做出113年憲判字第5號判決，刑法第140條「侮辱公務員罪」合憲、「侮辱職務罪」違憲。楊蕙如涉侮辱大阪辦事處被判刑5月確定，憲法法庭廢棄原判決，發回高院審理。

楊蕙如下午因其他案件到台北地方法院開庭，她受訪時表示，她對憲法法庭的結果都尊重，她期待自己之後能變成一個更好的人。

民國107年9月颱風燕子侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如提供網路供友人蔡福明上網推波助瀾，從網路迅速擴散。台灣高等法院依侮辱公務員依法執行職務罪判處楊、蔡各5月徒刑，得易科罰金確定。

楊蕙如認為，刑法第140條規定限制人民受憲法第11條保障的高價值政治性言論自由，淪為箝制人民表達意見自由的工具，與法律明確性原則相悖，亦欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法第23條比例原則，聲請釋憲。

憲法法庭今天做出113年憲判字第5號判決，刑法第140條規定關於侮辱公務員罪部分，應限於行為人對公務員之當場侮辱行為，是基於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行公務的情形，於此範圍內，與憲法第11條保障言論自由之意旨無違。

判決指出，刑法第140條關於侮辱職務罪部分，與憲法第11條保障言論自由之意旨有違，自本判決宣示之日起，失其效力。

判決表示，台灣高等法院有關楊蕙如、蔡福明案的刑事判決違憲，廢棄並發回台灣高等法院。

憲法法庭指出，刑法第140條前半段是「侮辱公務員罪」，後半段則是「侮辱職務罪」。人民於公務員執行職務時，當場予以侮辱，會對公務員產生精神上壓力，致其心有顧慮或怨懟，而不願或延遲採取適當方法執行公務。

憲法法庭認為，侮辱公務員罪是為了保障公務員得以依法執行職務，以達成公務目的，顯然攸關人民權益的有效保障及法律秩序的維護，屬於特別重大的公共利益，以此作為保護法益，屬於正當之立法目的。

憲法法庭指出，並不是任何對公務員的辱罵行為，如口頭嘲諷、揶揄等，均必然會干擾公務之執行，單純的口頭抱怨或出於一時情緒反應的言語辱罵，雖會造成公務員的不悅或心理壓力，但通常不致於妨害公務的後續執行。

至於人民以肢體動作對公務員予以侮辱，不論是否觸及公務員身體，是否構成侮辱公務員罪，仍應由法院依個案認定。如果人民的肢體動作若已達到強暴、脅迫，則應衡酌個案情形論以妨害公務罪，這是當然之理。

侮辱職務罪部分，憲法法庭認為，人民對政府機關的異議、質疑、批評等意見及評價，本即具有監督施政、促進民主的重要功能。例如人民抽象咒罵特定政府機關的職務行使，縱使語言刻薄粗俗或顯屬發洩情緒者，應認仍屬質疑或批評公權力的言論，而受憲法言論自由之保障。

憲法法庭強調，侮辱職務罪雖然違憲失效，但個案中侮辱職務行為，若攻擊、辱罵特定公務員，足以影響公務員執行公務，則可能構成侮辱公務員罪或公然侮辱罪。（編輯：張銘坤）1130524