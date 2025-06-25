女足工會控航班安排不合理 足協啟動補救措施

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（中央社記者陳容琛台北25日電）台灣女足預計7月7日前往韓國參加東亞盃，然而女足工會今天在社群媒體上指控，中華足協在航班安排不合理，對此足協已緊急進行補救措施，「有錯我們就是改進。」

女足工會透過聲明表示，台灣女足6月20日啟程香港備戰亞洲盃資格賽，原訂7月6日回到台灣，並在7月7日再出發前往韓國參與東亞盃。然而，中華民國足球協會以「東亞盃主辦單位機票補助僅能購買早班機」為由，安排選手在7月6日晚上8點55分抵台後，隔天早上7點30分再出發赴韓。

女足工會指出，扣除通關、交通、洗漱與轉換等必須程序，選手實際休息時間可能不到5小時，甚至掌握若改搭較晚班機，並未影響訓練規劃、賽事銜接，並主動聯繫國訓中心彈性安排的可能性，卻得到「此次赴韓經費均有補助，金額依協會申報資料編列，班機安排由協會決定，中心尊重其規劃」的回覆。

女足工會強調，選手並非不能體諒，今年初全隊也曾配合足協夜行5小時至機場搭乘紅眼班機返國，「遺憾的是，據悉足協在昨天的內部會議中，仍維持對選手作息最不友善的行程選擇，無奈主管機關對於這樣的決策，也再次選擇『尊重』與不介入。」

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對此足協秘書長趙士強接受中央社採訪時提到，有聽到女足球員的心聲，因此早上立即與旅行社聯絡，並請協會同仁幫忙搶下午飛韓國的機票，希望能讓事件圓滿落幕，「昨天開會可能在溝通、協調上有問題，錯的地方對選手比較不好意思，我們就是改進。」

教育部體育署透過聲明指出，署長鄭世忠已於第一時間責成國訓中心要求足協儘速進行協調補救，並將調整航班至7月7日下午，調整班機機票不足款的部分，由國訓中心女足亞運培訓補助經費中給予全額支援，務必讓女足代表隊都能獲得充足的休息時間。（編輯：李亨山）1140625