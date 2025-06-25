持刀攻擊案後餘悸猶存 中國日僑學生人數減逾1成

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（中央社蘇州25日綜合外電報導）中國去年傳出多起針對外國人的持刀攻擊事件後，中國各地日本人學校今年註冊的學生人數較去年減少超過一成，凸顯日本外派家庭對安全問題持續感到擔憂。

2024年6月24日，江蘇省蘇州市日僑學校附近的公車站發生男子持刀刺傷一對日籍母子的事件，動機不明。2024年9月，廣東省深圳則發生日僑學校10歲男童於上學途中遭人攻擊喪生的事件。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，根據校方和使領館資料，中國境內11所日僑學校的學生人數今年全面下滑。

根據日本海外子女教育振興財團數據，2025年春季，中國各地日僑學校的學生人數為3226人，較2024會計年度少11%，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後第一個完整年度2020年以來，首見下滑。

松下控股全球副總裁、中國日本商會會長本間哲朗表示，日僑學校學生人數減少的原因之一，是部分外派員工不再攜家人同行，或將家人送回日本。

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他告訴媒體說：「旅居中國的日本人，不安情緒仍未完全消除。」

根據日本外務省資料，截至2024年10月1日，在中國停留3個月以上的日本公民達9萬7538人，較前1年減少4%，且是20年來首度跌破10萬人大關。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140625