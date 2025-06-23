LINE14週年揭密台灣用戶數據 每天傳貼圖近6千萬個

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北23日電）今天是通訊軟體LINE上線14週年，LINE首度揭露3項台灣用戶使用數據，包括每日收回訊息數850萬、每日活躍群組數1000萬、每日傳送貼圖數近6000萬，並宣布台灣用戶專屬貼圖將於7月1日開放下載。

LINE發布新聞稿回顧發展歷史，在2011年3月東日本大地震發生時尚未問世，當時LINE正處於開發階段，全體員工都強烈感受到「正是在這種時候，能夠與重要的人保持聯繫的服務是必需的。」

因此LINE通訊軟體在2011年6月23日推出，除了緊急聯繫，後來也讓用戶可以與親近的朋友、戀人、家人等進行一對一對話，或以群組形式聊天交流。

LINE指出，聊天室中顯示的「已讀」標記，其實是一項重要功能，讓對方即使在緊急情況下無法回覆，也能傳達已閱讀訊息的事實。2011年10月LINE新增免費通話功能，讓用戶可以在國內外隨時免費與朋友通話，同時也開始推出貼圖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為回饋用戶對LINE的使用與支持，LINE台灣團隊特別準備慶祝14週年的台灣用戶專屬免費貼圖，邀請LINE貼圖創作者「天竺鼠森森」創作，用戶可於7月1日開始的1個月內透過LINE貼圖小舖下載，下載後可使用90天。

此外，LINE即日起到7月4日推出LINEguage影音策展、功能許願投稿與社交級數檢定等活動。（編輯：林家嫻）1140623