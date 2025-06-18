LINE貼圖新增收藏功能 先開放iOS裝置使用

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（中央社記者吳家豪台北18日電）通訊軟體LINE在台灣的滲透率居高不下，民眾無論日常生活或工作上都會使用貼圖表達心情。為了讓用戶在想用貼圖時能夠更快傳出，LINE今天宣布新增貼圖「收藏」功能，可以把單張貼圖收藏在專屬的貼圖鍵盤中。

如果要使用新功能，LINE建議將LINE應用程式升級至v15.8.0版本以上，不過現階段僅開放iOS裝置使用。

LINE在官方部落格發文說明，用戶在聊天室傳送貼圖後，會看到貼圖旁邊出現「收藏」星星圖示，只要點擊「收藏」按鈕，該張貼圖會下載顯示在貼圖鍵盤的列表中，最高可收藏32張貼圖。

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打開收藏清單就可以任意拖曳貼圖順序，依照使用習慣重新排列；點擊右上角的「X」符號就能輕鬆移除貼圖，打造專屬於自己的貼圖快捷鍵盤。

在貼圖小舖內，也能收藏單張貼圖，只要進入已購買的貼圖頁面，挑選想收藏的貼圖，並點擊「新增至收藏」按鈕就完成；若想移除，可選擇要移除的單張貼圖並點擊「移除」按鈕。要注意的是，訊息貼圖、隨你填貼圖、表情貼暫時不開放收藏。（編輯：張良知）1140618