Instagram推出排程新功能 可自選時間傳訊息

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（中央社記者吳家豪台北18日電）影像社群平台Instagram推出多項新功能，「排程」功能讓用戶可以選擇訊息送出的時間點，避免深夜傳訊息可能打擾已入睡的朋友；「置頂」功能可以確保最重要的訊息不被遺漏，「訊息翻譯」功能可以將文字對話翻譯成自己偏好的語言。

Instagram今天發布新聞稿說明，只要在聊天室長按訊息發送鍵，就能選擇訊息送出的時間點，使用「排程」功能；如果打錯字還有反悔機會，只要在訊息送出前，從聊天室底部查看排定的訊息，長按想收回的內容，就能隨時刪除。

如果擔心朋友們在群組聊天室的熱烈發言洗掉重要資訊，例如聚會時間地點或提醒事項，可以長按訊息並選擇置頂，將該則訊息釘選到聊天室最上方，一個聊天室最多同時置頂3則訊息。

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此外，Instagram也推出「音樂貼圖」功能，在聊天室輸入欄選擇貼圖，並點擊音樂，就能分享最近喜歡或能代表心情的歌曲。

另一項新功能「訊息翻譯」可以解決語言隔閡，看到不懂的外語文字時，長按該訊息並點選翻譯，文字下方就會跑出用戶在Instagram預設的偏好語言版本。（編輯：張均懋）1140318