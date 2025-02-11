IG青少年帳號台灣上線 未滿16歲自動設為不公開

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（中央社記者吳家豪台北11日電）Meta旗下影像社群平台Instagram在亞太區各國陸續推出「青少年帳號」，今天在台灣上線，將自動開啟保護措施，如果是未滿16歲的青少年，無論是現有或新註冊的帳號，都將自動設為不公開，若想切換為公開設定，必須取得家長同意，預計這次更新將影響亞太區數百萬名青少年。

至於16至17歲青少年若註冊新帳號，也將自動設為不公開，但能自由變更設定。

Meta發布新聞稿說明，Instagram青少年帳號專為家長與青少年設計，針對家長最關心的問題例如孩子在社群上都與誰聊天、接觸到什麼樣的內容、使用時間是否適當等，提供自動啟用的保護措施。

未滿16歲的青少年，無論是現有或新註冊的帳號，都將自動設為不公開，讓未追蹤他們的陌生人無法與青少年互動。若想切換成公開帳號，也必須獲得家長同意。

為了應對部分青少年虛報年齡的可能性，Instagram將在更多情境下要求青少年進行年齡驗證，例如當他們嘗試用成年的生日日期註冊新帳號時。

Meta指出，青少年帳號自動採用最嚴格的敏感內容限制，減少青少年在「探索」與「Reels」（連續短片）等頁面接觸到的敏感內容，例如涉及暴力或宣傳整形手術等。

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此外，青少年帳號在Instagram每天使用時間達60分鐘後，會自動收到關閉應用程式的提醒，而且在每天晚上10時至早上7時之間，青少年帳號將自動開啟睡眠模式，將通知靜音、並開啟訊息自動回覆功能，也會看見關閉應用程式的提醒。

Meta表示，從本週開始，亞太區在Instagram註冊新帳號的13歲至17歲青少年，將陸續自動設定為青少年帳號。對於現有帳號Instagram會發出通知，在未來幾個月陸續將他們的帳號調整為青少年帳號設定，預計這次更新將影響亞太地區數百萬名青少年。（編輯：林淑媛）1140211