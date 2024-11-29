澳禁16歲以下用社群媒體 總理：減少對兒少傷害

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（中央社雪梨29日綜合外電報導）澳洲國會通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的法案後，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，這項具里程碑意義的立法將有助減少對兒少的傷害。

路透社和法新社報導，澳洲昨天批准針對兒少的社群媒體禁令，這項立法經過一場牽動全國的激烈辯論，為世界各地有關當局針對大型科技公司制定數一數二嚴格的監管措施樹立標竿。

艾班尼斯在記者會上表示：「各平台現在負有社會責任，必須將確保我們孩子的安全作為首要任務。」

艾班尼斯還說：「我們向澳洲家長們傳達的訊息是，我們會挺你們。」

新法強制要求Instagram（IG）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms、TikTok、X等科技巨擘禁止未成年人登入旗下服務，否則將面臨最高4950萬澳元（約新台幣10.5億元）罰款。執法措施將於明年1月開始試行，禁令將在一年後生效。

澳洲國會趕在今年最後一個會期內快速通過這項法案，但也招致社群媒體公司和部分議員批評，稱法案缺乏充分審查。

艾班尼斯今天表示，在年齡驗證試行尚未完成前通過法案是正確的做法。他說：「我們非常明確地傳達了我們的用意。」

他告訴媒體，這項舉措將為澳洲年輕人帶來「更好的結果和更少的傷害」。

艾班尼斯也說，政府並不期望新法能夠完美執行，就像18歲以下者不得飲酒的禁令有時也可能會被規避。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1131129