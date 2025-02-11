加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
哈瑪斯暫緩釋放人質 以哈互控違反加薩停火協議
首頁 / 國際
川普2.0
關稅貿易
新聞專題
關稅貿易2/87
首頁 / 國際

澳洲總理爭取豁免失敗 川普堅持加增鋼鋁關稅

2025/2/11 08:53（2/11 09:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澳洲總理艾班尼斯。（路透社）
澳洲總理艾班尼斯。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨11日專電）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今晨緊急與美國總統川普通話，爭取豁免其鋼、鋁製品進口增25%關稅，川普雖回應「將考慮」，但隨後仍簽署行政命令，且無例外或豁免。

川普日前揚言對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵關稅，對盟友澳洲造成重擊。艾班尼斯今上午在社群媒體發布兩人通話畫面，表示雙方進行了「良好對話」。他說，兩人承諾以建設性合作，促進兩國利益與經濟繁榮，並共同應對挑戰。

艾班尼斯表示，川普已同意基於雙邊利益考量，將澳洲的豁免請求「納入考慮」。

艾班尼斯進一步強調澳美盟友關係，指出數十年來的盟友關係促進了兩國利益，也維護區域穩定與和平發展。他期待與川普攜手合作，創造更多就業機會，帶動兩國經濟成長。

然而，儘管艾班尼斯致電極力說服，川普今仍簽署行政命令，對進口到美國的鋼鋁製品課徵25%新關稅，並強調「沒有例外或豁免。」

按照澳美自由貿易協定，澳洲的鋼鋁產品享有免關稅待遇。不過，川普此次政策將波及所有國家。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）昨表示，澳洲政府將堅定捍衛國家利益，澳美經貿關係互惠互利，澳洲鋼鋁業為美國創造數千個高薪職位，對兩國國防利益也至關重要。

google news透過 Google News追蹤中央社

澳洲媒體分析指出，川普的貿易保護措施可能衝擊「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）下的核動力潛艦計畫。去年，澳洲鋼鐵公司Bisalloy Steel被指定為美國核潛艦製造商Newport News Shipbuilding的供應商，若受關稅影響，可能對該計畫造成變數。

新南威爾斯州（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）昨表示，加徵關稅將對新州經濟帶來巨大挑戰，升級貿易戰不符合任何人的利益，特別是澳洲。美國提高關稅將損害新州製造業，影響當地就業與經濟發展。（編輯：陳慧萍）1140211

#川普
#艾班尼斯
#美國
#新州
#澳洲
#川普關稅
延伸閱讀
川普簽署行政命令 對輸美鋼鋁徵25%關稅
川普
鋼鐵航運點火 台股漲逾230點川普揚言加徵鋼鋁關稅 巴西將待具體決定再回應
艾班尼斯
澳洲總理：俄稱遭俘澳籍戰俘未遭處決川普計畫退出巴黎協定 澳洲重申堅定氣候變遷行動
關稅貿易
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普簽署行政命令 對輸美鋼鋁徵25%關稅
19
更多編輯台推薦新聞：