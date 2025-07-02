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iPASS MONEY、LINE Pay年底分家 700萬用戶受影響

2025/7/2 21:41（7/2 21:55 更新）
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一卡通公司iPASS MONEY與LINE Pay將自2026年起終止合作。（圖取自iPass一卡通網頁i-pass.com.tw/cht）
一卡通公司iPASS MONEY與LINE Pay將自2026年起終止合作。（圖取自iPass一卡通網頁i-pass.com.tw/cht）
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（中央社記者林巧璉、吳家豪高雄2日電）全台用戶數最多的電子支付業者「一卡通公司iPASS MONEY」將於今年底與LINE Pay終止合作，一卡通今天宣布，近700萬用戶明年1月1日起將轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP，新戶可獲限定禮。

一卡通公司今天發布新聞稿表示，因應iPASS一卡通電支獨立性並優化用戶服務，所有原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，將於2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP。新商戶註冊服務，從7月3日起移轉至一卡通官網「商家專區」。

一卡通公司指出，iPASS MONEY用戶數即將突破700萬，目前在LINE Pay錢包中，包含生活繳費、儲值、提領、好友轉帳、付款等服務，全數都將轉移至APP。此外，更增加了TWQR跨刷、跨境支付、購買TPASS套票及儲值卡相關服務等升級功能。

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LINE Pay表示，正申請經營電支業務，希望於今年可以獲得許可展開電支的營運，為此一卡通iPASS MONEY與LINE Pay擬於2025年12月31日終止合作。一卡通是LINE Pay長期且重要的合作夥伴，雙方合作終止前，LINE Pay將盡力提供用戶所需服務，確保用戶權益不受影響。

一卡通說明，「一卡通iPASS MONEY」APP有5大亮點功能，包括超過8000項生活繳費項目、全面支援TWQR共用碼、整合儲值卡功能、獨有「一卡通綠點」回饋機制，以及推出4國移工小額匯兌服務，與東聯互動合作，透過IndoMoney（印尼）、VietMoney（越南）、PhilMoney（菲律賓）、ThaiMoney（泰國）等專屬APP，讓近82萬移工能透過iPASS MONEY輕鬆將款項匯回家鄉。（編輯：李淑華）1140702

#LINE Pay
#一卡通公司
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