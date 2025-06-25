NewJeans被禁私自活動 提異議遭法院駁回放棄上訴

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）韓國女團NewJeans（NJZ）去年宣布與所屬公司ADOR的專屬契約作廢，將自行活動；但韓國法院裁定通過ADOR聲請的假處分，禁止NewJeans成員私自活動，NewJeans方後續提出異議，遭法院駁回，至昨天期限前未再上訴。

NewJeans5名成員原隸屬韓國娛樂公司HYBE集團旗下子公司ADOR，去年11月以ADOR違反合約為由宣布解約，將自由進行演藝活動，之後更改名NJZ，預告將自行進行演藝活動；但在法院裁定通過保障經紀公司地位及禁止私自簽署廣告契約等假處分後，被禁止私自活動。

首爾高等法院本月17日駁回NewJeans提出的異議聲請，韓聯社引述司法界說法報導，NewJeans的5名成員至最後期限的24日為止未提出再上訴，此案事實上已定讞。

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法院上個月也受理ADOR提出的間接強制聲請，裁定NewJeans成員若違反私自處分禁令，每次必須繳交10億韓元（約新台幣2174萬元）給ADOR。

ADOR就NewJeans經紀約的效力確認訴訟目前正在進行一審。（編輯：陳慧萍）1140625