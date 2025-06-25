我家的事摘北影觀眾票選獎 導演花10年從剪接到執導

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（中央社記者王心妤台北25日電）第27屆北影國際新導演競賽昨晚頒獎，評審團主席徐譽庭揭獎，立陶宛「溺水小妹」摘最佳影片；國片「我家的事」獲觀眾票選獎，導演潘客印堅持初衷，花10年從剪接到執起導演筒。

台北電影節主席廖慶松表示，這次入圍作品橫跨歐亞，創作者們提煉自身生命關注多種面向，令人驚豔，很開心北影能成為交流場合，期待這些國際新導演的發展與未來創作。

今年得獎作品，評審團稱讚「溺水小妹」宛如一場精妙魔術，觀眾想看清奧秘卻難以識破。導演勞里納斯巴雷薩（Laurynas Bareisa）表示，拍片就是分享生命，旅行會打開視野幫助自身突破既有框架，「我喜歡旅行、喜歡台灣。」

「利貝拉達再一顆」探索身分並突破框架限制，獲得評審團特別獎，導演寶拉．托馬斯．馬奎斯（Paula Tomas Marques）分享，家鄉葡萄牙充斥極右派對酷兒、非裔、移民等族群的攻擊，「電影雖然不能拯救他人生命，但我相信透過創作與放映，能讓周遭的人去思考，逐步累積改變力量，這就是我想做電影的初衷。」

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「我家的事」獲得觀眾青睞，導演潘客印表示，身為剪接10年的剪接師，要開始執起導演筒需要極大勇氣，感謝團隊支持，也感謝觀眾，讓他把對世界的觀察、對故事的感情都傳達到觀眾心裡，這是他說故事的初衷，這座獎是對他莫大的肯定。

另外，土耳其、墨西哥、克羅埃西亞合製的「兔巢少年」獲得台灣導演協會推薦獎。（編輯：張雅淨）1140625