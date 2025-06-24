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繪本音樂會泰國交流 紀念大象林旺及和平

2025/6/24 17:22（6/24 17:36 更新）
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台北市民管樂團、樂團指揮何康國（前左）及金鼎獎作家李如青合作，以繪本作品「大兵林旺三部曲」為靈感舉辦台泰交流音樂會。圖為6月20日在泰國藝術大學舉行的音樂會。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年6月24日
台北市民管樂團、樂團指揮何康國（前左）及金鼎獎作家李如青合作，以繪本作品「大兵林旺三部曲」為靈感舉辦台泰交流音樂會。圖為6月20日在泰國藝術大學舉行的音樂會。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年6月24日
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（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）台北市民管樂團和金鼎獎作家李如青合作，以繪本作品「大兵林旺三部曲」為靈感在泰國舉辦台泰交流音樂會，用繪本音樂會形式紀念曾在泰緬邊境服役的大象林旺與珍貴的和平。

駐泰代表處發布新聞稿指出，台北市民管樂團、樂團指揮何康國及金鼎獎作家李如青合作，以繪本作品「大兵林旺三部曲」為靈感舉辦台泰交流音樂會，在文化部駐泰文化組協助下，6月20日和22日分別在泰國藝術大學（Silpakorn University）及泰國台灣會館登場。

音樂會透過動態繪本投影，細膩還原歷史場景，引領觀眾感受戰象林旺輾轉遷徙、堅毅生存的生命旅程，在第二次世界大戰結束80週年的前夕，以繪本音樂會形式紀念曾在泰緬邊境服役的大象林旺與珍貴的和平，並展現台泰在文化藝術的共鳴與合作潛力。

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駐泰副代表董思齊在泰國台灣會館演出場次致詞表示，大象林旺作為台灣戰後歷史中的特殊符號，不僅承載童年記憶，更象徵跨越時代與地域的人象情誼，這次演出讓來自台灣土地的文化聲音，在泰國土地上與國際觀眾共享，感謝促成音樂會的泰國台灣會館等各方的協力。

成立於1995年的台北市民管樂團，現由國立台灣師範大學音樂系教授何康國擔任指揮，致力於提升市民音樂素養與國際音樂文化交流。（編輯：唐聲揚）1140624

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