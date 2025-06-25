加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／大谷翔平本季第27發全壘打出爐 美日通算300轟達陣
首頁 / 證券

中國插頭新規8/1上路 建通看好下半年營運動能

2025/6/25 14:31（6/25 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
建通25日舉行股東會，隨中國要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，新規即將於8月1日起實施，公司看好這將帶動中國插頭市場洗牌，建通將全力搶攻市占率，刺激下半年起營運動能。（建通公司提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年6月25日
建通25日舉行股東會，隨中國要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，新規即將於8月1日起實施，公司看好這將帶動中國插頭市場洗牌，建通將全力搶攻市占率，刺激下半年起營運動能。（建通公司提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年6月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北25日電）中國國家標準化管理委員會新規，要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，即將於8月1日起實施，建通認為，這項新規定將帶動中國插頭市場洗牌，建通將全力搶攻市占率，看好下半年起營運動能。

建通今天舉行股東會，公司去年營收新台幣31.88億元，年增23.08%；歸屬母公司淨損2.3億元，為連續第3年虧損，每股淨損1.39元。今天股東會通過虧損撥補案，不派發股利。

建通董事長蘇敦禮表示，受全球經濟環境波動，與原物料價格變動下等逆風影響，建通去年成績單差強人意，但建通穩健推進轉型升級，看好今年第3季以後的營運動能。

建通指出，中國國家新標準，要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，新制將於8月1日起實施，實施後有2年的過渡寬限期，預計2027年8月全面轉換，許多大廠提前採用新的帶絕緣護套插頭，對於插頭行業是重大改變，將帶動市場洗牌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

建通表示，公司擁有多項專利，可一次成型大幅節省製程成本，可望受惠。建通預期9月中國新標準製品銷售規模可望達到3000萬件以上，目前建通在中國插頭市場占有率不及5%，隨新規上路，目標2027年市占率能拉升到3成以上。

另方面，建通高雄路竹廠導入特殊新型銅材廠，已成功量產高導電異型匯流排、細晶銅桿、銅異型材與各項特殊新型銅材，有效提升接單能量，2025年第2季已穩定每月出貨50噸以上，下半年擴大推廣特殊新型銅材應用至新能源車電池匯流排、伺服器導熱散熱銅件及各項電子零組件材料等新領域，目標今年底單月銷售量能達到每月200至300噸，成為公司另一營運動能。（編輯：潘羿菁）1140625

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：