中國插頭新規8/1上路 建通看好下半年營運動能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北25日電）中國國家標準化管理委員會新規，要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，即將於8月1日起實施，建通認為，這項新規定將帶動中國插頭市場洗牌，建通將全力搶攻市占率，看好下半年起營運動能。

建通今天舉行股東會，公司去年營收新台幣31.88億元，年增23.08%；歸屬母公司淨損2.3億元，為連續第3年虧損，每股淨損1.39元。今天股東會通過虧損撥補案，不派發股利。

建通董事長蘇敦禮表示，受全球經濟環境波動，與原物料價格變動下等逆風影響，建通去年成績單差強人意，但建通穩健推進轉型升級，看好今年第3季以後的營運動能。

建通指出，中國國家新標準，要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，新制將於8月1日起實施，實施後有2年的過渡寬限期，預計2027年8月全面轉換，許多大廠提前採用新的帶絕緣護套插頭，對於插頭行業是重大改變，將帶動市場洗牌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

建通表示，公司擁有多項專利，可一次成型大幅節省製程成本，可望受惠。建通預期9月中國新標準製品銷售規模可望達到3000萬件以上，目前建通在中國插頭市場占有率不及5%，隨新規上路，目標2027年市占率能拉升到3成以上。

另方面，建通高雄路竹廠導入特殊新型銅材廠，已成功量產高導電異型匯流排、細晶銅桿、銅異型材與各項特殊新型銅材，有效提升接單能量，2025年第2季已穩定每月出貨50噸以上，下半年擴大推廣特殊新型銅材應用至新能源車電池匯流排、伺服器導熱散熱銅件及各項電子零組件材料等新領域，目標今年底單月銷售量能達到每月200至300噸，成為公司另一營運動能。（編輯：潘羿菁）1140625