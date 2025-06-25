英國安戰略促台海和平 外交部：凸顯台灣重要性

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（中央社記者楊堯茹台北25日電）英國發布國安戰略，重申台灣議題應和平解決。外交部今天表示歡迎，並指出，英國再度表達關切，凸顯台海和平與穩定已是國際社會的高度共識，台灣更是印太乃至於全球安全與繁榮不可或缺的一環。

英國政府24日發布國家安全戰略（National Security Strategy），提到南海和台灣海峽在全球貿易與供應鏈的核心地位，凸顯區域穩定對英國的重要性，並重申台灣議題應由台灣海峽兩岸人民透過具建設性的對話和平解決，而不是透過武力威脅，或者是動用武力或脅迫，英方不支持任何單方面改變現狀的企圖。

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外交部下午透過新聞稿表示，英國外交大臣拉米（David Lammy）在「國家安全戰略」公布同日，也就英中關係審查的結果，向英國下議院說明對中政策，並強調英國對台灣長期立場不變，將持續深化台英貿易、教育及創新等領域強勁關係，外交部對此歡迎。

外交部說，英國「國家安全戰略」是繼2日「戰略防衛檢討」（Strategic Defence Review）後，英國再度發布的整合性政策文件，除重申英國關切台海和平與穩定的堅定立場，也再度凸顯台海和平與穩定已是國際社會的高度共識，台灣更是印太乃至於全球安全與繁榮不可或缺的一環。（編輯：萬淑彰）1140625