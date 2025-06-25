高雄海味攻台北食品展 雙主廚聯手獻藝

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）2025台北國際食品展今天在南港展覽開幕，高雄市海洋局攜手8家業者組團參展；現場由台北名私廚陳俊銘、內門總鋪師湯淯甯聯手推出等石斑魚、烏魚子等高雄海味料理。

高市海洋局長石慶豐今天出席開幕活動，他致詞表示，高雄是台灣重要漁業重鎮，擁有豐富且多元的漁業資源，年產量占全國總量近5成。海洋局長期輔導在地養殖漁民與水產加工業者，從源頭把關品質，推動水產品通過產銷履歷、生產溯源、清真認證等多項驗證。

石慶豐提及，「高雄海味」是海洋局精心打造的水產形象品牌，希冀透過全台最大規模的專業會展平台，為「高雄海味」品牌業者搭建與國內外餐飲業、專業買家與通路商之間的交流橋梁，強化品牌曝光，拓展市場通路。

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海洋局與業者在食品展設置「高雄海味」專區，今天結合南北雙主廚推出限定料理，包括「豉汁甜梅菜蒸龍膽石斑魚塊」、「南洋醬雙味黑鮪魚」、「香煎龍虎石斑佐烏魚子醬炒飯」及「XO醬百花釀魚捲附魚蝦餅」等美味。

海洋局說明，此次參展業者有國宴魚丸「興達港歐董」、首創鎖鮮技術「魚社長」、以近似大自然無垢生態養殖工法著名的「責生」、以益生菌養好魚的「鱸好家」、以鑽石水養殖培育石斑魚的「永安區漁會」、榮獲2023IMV科技創新獎金競賽「凱亞良品」、鮪魚產品客製化專家「鮪軒」以及特色休閒食品魚麻荖「悅來食品」等。（編輯：李淑華）1140625