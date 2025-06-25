小馬亞太青棒賽 台灣隊3連勝26日爭冠

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（中央社台北25日電）2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽，由新北市穀保家商青棒隊代表出征的台灣隊，今天以19比0輕取菲律賓麥杜姆鎮隊，取得3連勝。若明天再勝，即可直接奪冠，赴美國德州參加世界賽。

小馬亞太青棒賽今天在馬尼拉黎薩紀念棒球場進行第3天賽事，台灣隊以19比0的懸殊比數，再勝開幕戰的對手菲律賓麥杜姆鎮隊。

打擊方面，劉承佑、古定玄、蔡琞傑、許子彥、羅于晏各擊出2支安打，其中劉承佑與蔡琞傑各有一支全壘打；曾聖恩、陳宸杰、崔聖允各擊出1支安打。

投手方面，顏禮君、蔡琞傑、許子彥、古定玄輪番上陣，僅讓麥杜姆鎮隊擊出1支安打，送出8次三振。

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帕馬級（17-18歲組）今年有新北市、菲律賓麥杜姆鎮（Maitum）、菲律賓丹轆市（Tarlac）3隊參賽。

台灣隊23日首戰以21比0擊敗麥杜姆鎮隊，24日以12比0大勝丹轆市隊，明天將再度與丹轆市隊交手，若獲勝即可直接捧回冠軍獎盃，取得前往美國德州參加小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽的資格。（編輯：張芷瑄）1140625