U18世界盃36人培訓名單出爐 5場對抗賽觀察篩選

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）玉山盃青棒賽台中市擊敗新北市奪冠、取得U18世界盃棒球賽組訓權，由總教練廖宏淵掌兵符，棒協公布36人青棒培訓名單，投手群陣容整齊，培訓隊預計安排5場對抗賽篩選名單。

玉山盃青棒賽台中市睽違15年奪冠、取得今年將在日本沖繩舉行的U18世界盃棒球賽台灣隊組訓權，教練團還有打擊教練蔡秉師、投手教練邱子愷、守備教練張榮勳。

36人名單投手選進14人，包括具有球速優勢的劉任右、何樺、賴謙凡、雷皓博、楊曜丞，下勾投手陳世展，被看好有旅外潛力的蘇嵐鴻，另外還有楊辰浩、羅于晏、鄭品紳、鍾亦恩、林承俊、李育朋，以及玉山盃賽會MVP王奕翔。

捕手4人包括去年亞青國手張育豪、江庭毅，另外2人為吳宣錠、焦子杰；內野手10人為張乙安、葉弘仁、許書誠、劉曜維、王翾祐、吳承皓、李楷棋、曾聖恩、曾睿恩、阮宥瑋。

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外野手8人為帕蘇拉・塔基斯利尼安、古定玄、林珺希、蔡琞傑、幸世賢、鄭鈞澤、楊才鋒、游能茗。

培訓隊預計15日報到，將在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場集訓，安排5場對抗賽，對抗賽後篩選名單。（編輯：李亨山）1140614