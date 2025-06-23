小馬亞太青棒賽馬尼拉登場 台灣隊旗開得勝

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（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽今天在馬尼拉登場，由新北市青棒隊代表出征的台灣隊旗開得勝，首戰以21比0輕取菲律賓麥杜姆鎮隊。

比賽上午10時在馬尼拉黎薩紀念棒球場揭幕，帕馬級（17-18歲組）今年有新北市、菲律賓麥杜姆鎮（Maitum）、菲律賓丹轆市（Tarlac）3隊參賽。

台灣隊是由穀保家商青棒隊組成，陣容堅強，其中劉承佑、古定玄、蔡琞傑、崔聖允、黃靖惟等選手，均即將投入職棒陣營。

第1局台灣隊就以8比0大幅領先，第2局再拿下13分，比賽於第4局提前結束，全場只讓麥杜姆鎮擊出1支安打。

打擊方面，許子彥、曾聖恩、古定玄、邱宥得各擊出2支安打，包括曾聖恩的1支場內全壘打，葉弘仁、劉承佑、崔聖允各敲出1支安打。

防守方面，由石主恩、楊峻翔、顏禮君各投1局，王牌投手羅于晏押陣，以每小時近150公里的速球，終結麥杜姆鎮打線。

台灣隊總教練楊孝承向中央社表示，賽前就告訴隊員不要有輕敵的態度，大家都很認真出賽，把這個觀念做得很好。

另外，由於球場狀況不如國內，外野手劉承佑跑壘時差點受傷，楊孝承賽前也提醒選手留心運動傷害。

羅于晏受訪說，今天表現不錯，因為上場時分數已經拉開，所以全部用直球與菲律賓選手對決，「把速度丟出來」。

比賽中，有1名菲律賓選手擊中羅于晏的快速球，這也是麥杜姆鎮全場唯一安打。羅于晏笑稱，他覺得這名球員很厲害；這名選手賽後也找羅于晏簽名，並合照留念。

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台灣隊明天將迎戰菲律賓丹轆市隊。

視比賽結果而定，2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽將於25日或26日閉幕，冠軍球隊將取得前往美國德州參加小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽的資格。（編輯：韋樞）1140623