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首屆國家級繪本獎金繪獎 總獎金327萬元

2025/6/25 11:22
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（中央社記者邱祖胤台北25日電）文化部今天公布新增設立國家級繪本獎項「金繪獎」，6大獎項總獎金高達新台幣327萬元，7月1日起受理報名。

根據文化部發布新聞稿，為支持國內原創繪本發展，文化部在原有的國家級「出版三金」金鼎獎、金漫獎、金典獎外，增設獎勵繪本創作的金繪獎。

文化部長李遠表示，他從與兒女一起創作，而成為出版15本繪本的繪本作家，如今已當爺爺，最喜歡的是為孫子及其他孩子們講故事，近年他也將繪本改編成舞台劇，繪本一直是他最喜歡的創作，也是他認為能夠讓孩子親近閱讀及藝術的第一步。

李遠表示，繪本的圖文相輔，更是能加速外譯、讓世界看見的其中一種文化內容。所以擔任文化部長以後，繪本自然成為他優先推動的政策之一。

文化部表示，金繪獎的獎項分為「特別貢獻獎」、「繪本新人獎」、「繪本編輯獎」、「跨域應用獎」、「年度繪本獎」，以及「金繪大獎」（虛構及非虛構獎項各1名）等6大項。

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繪本新人獎、年度繪本獎以及金繪大獎得主，未來可申請文化部提供的「下一本作品」60萬元獎勵，接續創作下一本好書。

文化部表示，所有得獎作品將與現行各項繪本支持政策相輔相成，除於明年度搭配台灣國際兒少書展等活動展售外，也優先納入文化部「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣計畫，期盼擴大獲獎作品後續在國內外的發展機會，打造台灣繪本指標性榮譽。（編輯：張雅淨）1140625

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