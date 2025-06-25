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AI股點火、台積電填息 台股收漲241點越過年線

2025/6/25 14:16（6/25 14:24 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北25日電）以伊停火協議提振國際股市，歐美股、亞股上漲，台股今天開高走高，終場上漲241.85點，收22430.61點，越過年線約22269點。台積電歷經10個交易日，今天收盤上漲20元，順利完成填息，AI股緯創、緯穎等點火助威。

伊朗與以色列之間脆弱的停火協議似乎度過了第1天，華爾街股市4大指數今天收盤齊揚，其中道瓊工業指數大漲逾500點、費城半導體指數挺升3.77%。

台股今天以22341.87點開高，盤中上漲至22444.51點，上漲逾250點，盤中維持高檔震盪。

台股加權指數今天終場上漲241.85點，收在22430.61點，漲幅1.09%，成交金額新台幣3865.21億元，電子股漲1.5%、金融股上揚0.44%，櫃買指數漲0.8%。

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台積電在歷經10個交易日後順利完成填息，終場大漲20元、收在1070元，漲幅達1.9%，成為盤面多頭領袖。其餘大型電子權值股如聯發科與鴻海也同步上攻，終場分別上漲近2%與1%。

盤面焦點聚集在AI概念股，繼24日上漲後再度點火，緯創終場漲逾4.5%，緯穎強勢上攻，收盤勁揚逾7.5%；IC設計族群也火力全開，世芯-KY收盤漲近4%，創意更強勢亮燈收漲停達1225元，顯示資金明顯回流至高階運算與AI供應鏈族群。（編輯：楊凱翔）1140625

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