日月光投控美國測試廠積極布局 因應輝達AI晶片需求

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（中央社記者鍾榮峰高雄25日電）封測廠日月光投控今天舉行股東會，營運長吳田玉表示，關稅政策不確定性影響投控全球布局，靜待政策底定，因應人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）測試需求，美國測試廠積極規劃中，其他客戶需求審慎評估，匯率升值短期內影響難免。

吳田玉在股東會前接受媒體採訪，談到關稅變數，吳田玉坦言，全球都會受到關稅不確定因素影響，關稅、匯率、戰爭等變數，都是外在環境的一部分，不同產品類別和產業制高點等，影響層次會不一樣。他表示，無論外在環境變化，產業將雷同大自然生物，「自己會找到出路」，產業有信心，會找到適合的出路。

從日月光投控來看，吳田玉不諱言，關稅變數的確會影響投控布局全球規劃，集團持續評估，靜待關稅政策底定。

吳田玉表示，面對美國關稅政策不確定性、以及美國商務部工業安全局（BIS）加強管制出口政策，日月光投控以布局全球為經營策略，尋求最大可能性為客戶提供支援，未來持續與晶圓代工、供應鏈夥伴和客戶密切合作，可在台灣擴大產能調節因應。

輝達在4月中旬宣布與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，預計未來4年將在美國生產價值高達5000億美元（約新台幣16.2兆元）的AI基礎設施。

對此吳田玉透露，因應客戶需求，日月光投控美國測試廠積極規劃中，其他客戶需求則持續審慎評估。

吳田玉表示，前進美國製造需考量多重先決條件，包括客戶支持、時間就緒、人員到位等因素，產業技術和支援條件要移植到不熟悉的地方，並不容易，他以台積電美國亞利桑那州設廠為例指出，台積電在美國布局新廠就非常成功，「相當不簡單」。

談到近期新台幣匯率大幅升值，吳田玉也坦言，短期影響難免，匯率升值，產業相對辛苦，但匯率升值也反應國家競爭力，匯率起伏本來就是產業應考慮的變項，日月光投控也歷經過新台幣匯率起伏波動的時候，已累積成熟的因應策略。

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吳田玉指出，美國和台灣的半導體和電子產業鏈，是過去40年來各方兢兢業業累積的成果，包括美國客戶支持以及台灣產業本身的努力，半導體是龐大複雜的生態系統，不斷需要以時間考驗證明。

吳田玉表示，他對台灣產業發展有信心，儘管外部環境「多事之秋」，但產業景氣要從資本支出角度觀察，半導體指標企業持續投入資本支出，「觀其行很重要」。（編輯：楊凱翔）1140625