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彭博：軟銀孫正義尋求與台積電在美建兆元級AI產業園區
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彭博：軟銀孫正義尋求與台積電在美建兆元級AI產業園區

2025/6/20 16:07（6/20 16:25 更新）
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圖為日本軟銀集團創辦人孫正義（前）。（共同社）
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本軟銀集團創辦人孫正義尋求與台積電合作，以實現可能是他迄今最大的賭注－在美國亞利桑那州建立投資高達1兆美元的產業園區，用於製造機器人及人工智慧（AI）產品。

彭博（Bloomberg News）報導，根據熟知孫正義想法的人士，這位億萬富豪期望打造1個類似中國深圳大型製造基地的產業園區，將高科技製造業帶回美國。知情人士表示，園區可能包含AI工業機器人產線。

軟銀集團（SoftBank）高層熱切希望延攬為輝達（NVIDIA）生產先進AI晶片的台積電在這項專案中扮演要角，但尚不清楚孫正義對台積電的期望為何。

台積電已規劃在美投資1650億美元，首座亞利桑那廠也已開始量產。目前不清楚台積電是否會對軟銀的構想感興趣。1名了解台積電想法的人士指出，軟銀的專案與台積電在鳳凰城（Phoenix）的計畫無關。

軟銀亞利桑那州產業園區構想的代號為Project Crystal Land，這是67歲軟銀執行長孫正義迄今最有雄心的嘗試。孫正義屢次談到，他打算盡可能加快AI發展。

知情人士透露，軟銀高層已與美國聯邦及州政府官員對話，討論可能向在產業園區設廠或投資的企業提供的減稅措施，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也曾參與相關談話。

知情人士提到，孫正義親自探詢多間科技企業是否有興趣，這項專案也曾向韓國三星電子（Samsung Electronics）高層提出。

軟銀、台積電及三星代表均婉拒發表評論，美國商務部發言人則未立即回應置評請求。

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根據知情人士，孫正義已列出一份軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）投資組合公司名單，這些公司可能參與亞利桑那州產業園區計畫。軟銀支持的機器人與自動化技術新創公司，例如思靈機器人（Agile Robots），可能會在園區設置生產設施。

這些仍是初步計畫，且可行性取決於美國總統川普（Donald Trump）政府跟州級官員的支持。儘管孫正義展望下的專案成本或需高達1兆美元才能執行，實際規模仍取決於科技巨擘有多少興趣。如果這項計畫成功，孫正義還提議在全美各地打造多個最先進產業園區。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1140620

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