軟銀尋求合作在美建AI園區 專家：台積電成招商利器

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（中央社記者張建中新竹20日電）彭博報導，日本軟銀集團創辦人孫正義尋求與台積電合作，在美國亞利桑那州建立投資高達1兆美元的產業園區，用於製造機器人及人工智慧（AI）產品。產業專家認為，台積電應不會投資園區，主要是成為產業園區招商利器。

半導體產業專家表示，孫正義計劃在亞利桑那州打造產業園區，與先前成立「星際之門（Stargate）」的計畫不同，星際之門主要與資料中心相關，產業園區則是與AI終端有關，主要瞄準製造業回流美國的商機。

專家指出，美國環保、廢棄物處理和公共安全等法規與台灣等地不同，且美國勞工不足是製造業回流美國的一大挑戰，有賴導入AI機器人、提升自動化程度解決。

產業專家說，台積電今年3月宣布增加對美國投資1000億美元，將增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心，這3座晶圓廠和2座先進封裝廠的自動化程度都將比台灣廠更高，因此台積電將成為孫正義推動的產業園區內AI機器人廠商的潛在客戶。

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另方面，園區的廠商可能也是台積電亞利桑那州廠的AI晶片客戶，只是訂單規模較資料中心和智慧手機等應用領域小。

專家表示，觀察台積電過去投資情況，台積電應不會投資這一園區，孫正義可能槓桿台積電的資源，以利園區招商行銷。（編輯：張均懋）1140620