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龔明鑫估川普對等關稅難達目的 7/9暫緩期後會調整

2025/6/20 16:17
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（中央社記者賴于榛台北20日電）美國高額對等關稅90天暫緩期，預定7月9日屆滿，行政院秘書長龔明鑫今天說，原先高額對等關稅是為了維護美國國安、降低貿易逆差、降低美國財政赤字等問題，但提出後明顯無法達成目的，相信暫緩期到後會有所調整。

美國總統川普4月初在「解放日」宣布對等關稅措施，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間實施10%對等關稅，暫緩期將在7月9日屆滿。

龔明鑫今天在媒體論壇專題演說指出，川普對等關稅政策不僅是要處理貿易跟關稅，而是將維護國安、達到美國優先、降低貿易逆差、降低財政赤字等問題納入範圍。川普雖然清楚美國未來必須處理的問題，但高額對等關稅的手段可能無法達成目的。

龔明鑫表示，川普對全球加徵對等關稅，第一個影響並非稅收增加，而是美國股市跟公債市場都要垮了，對資本市場影響太大，這效果相信是川普始料未及，因此他推測，豁免期限到時，美國在關稅上會做一些調整，不會與原先提出的情況一樣。

至於台灣如何面對世界情勢，龔明鑫說，台灣布局未來有3個面向需要關注，第一是未來科技與產業，包含半導體、AI、量子科技、能源議題、軍工及太空產業、資安；第二是未來市場與生產基地，也就是全球布局；第三則是資金與人才。

他表示，目前看起來，半導體與AI在未來20年甚至30年都會是重點產業，由於前景可確定，加以短時間沒有任何國家可以取代台灣角色，因此台灣必須持續且加碼投入半導體與AI產業。龔明鑫說，縱使台積電到美國設廠，但建廠到量產至少要3年以上，在這段時間美國都還是非常依賴台灣半導體。

龔明鑫也提到，AI發展模式跟用電呈現非常緊密關係，因此能源議題未來只會更顯吃重，以及基礎來自半導體的量子計算更將是未來關鍵技術，「不是大家用電多，而是AI吃掉太多電」。

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談到全球布局，龔明鑫指出，未來台灣將持續與歐洲合作綠能永續、數位科技領域，加強與美合作高科技業與智財權，並與新南向國家合作基礎建設及海外供應鏈布局。

人才與資金面向，龔明鑫說，政府正推動亞洲資產管理中心，目標跨境股市雙掛牌、擴大私人銀行及財富管理業務、推動永續綠色金融商品，以及建置高雄亞洲資產管理中心。他指出，目前正力拚擴大延攬優秀外國人才，盼2028年累積培育20萬名AI等數位人才、24萬名STEM（科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Mathematics）跨域人才等。（編輯：萬淑彰）1140620

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