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亞利桑那州長訪新竹總部 台積電：雙方合作將更緊密

2025/3/17 17:24
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（中央社記者張建中新竹17日電）美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs，另譯霍布斯）今天到訪台積電新竹總部，台積電表示，公司高層主管出面接待，相信這次會面將使雙方未來合作更加緊密。

台積電指出，公司高層主管與郝愷悌會面，並針對台積電於亞利桑那州建設的近期良好進展、綠色製造技術創新等方面進行交流。

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台積電表示，非常感謝亞利桑那州政府對公司位於鳳凰城晶圓廠的支持，相信這次的會面將使雙方未來的合作更加緊密。台積電並未說明由誰出面接待郝愷悌。

台積電亞利桑那州第1座晶圓廠已於2024年第4季量產4奈米，台積電董事長暨總裁魏哲家與美國總統川普日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再至少投資1000億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。加計台積電原先計劃投資650億美元在美國亞利桑那州建置3座晶圓廠，台積電將在美國投資達1650億美元。（編輯：潘羿菁）1140317

郝愷悌
亞利桑那州長訪台 將晉見賴總統、會晤台積電高層
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