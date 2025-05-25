英媒：軟銀孫正義倡設美日主權財富基金 初始資本近9兆

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，日本軟銀集團創辦人孫正義提議成立美日聯合主權財富基金，用於大規模投資全美各地科技業及基礎設施。知情人士稱，基金初始資本可能為3000億美元（約新台幣8兆9800億元）。

報導引述3名知情人士的說法指出，這個想法已向美國及日本政壇最高層級提出，並且可能成為他國政府與美國建立更緊密投資關係的範本。

根據這3名知情人士，孫正義已與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）直接討論過這項計畫，並向美日兩國其他政府高官說明概要，但尚未形成正式提案。

不過，隨著日本談判代表和美國總統川普（Donald Trump）的政府逐步接近達成貿易協議之際，聯合基金的想法在最近幾週已經被多次提出。

日本堅守爭取零關稅的立場，美方則明言不會把關稅降到低於10%的「基準」稅率。但川普23日與日本首相石破茂通話後，石破茂告訴日本國內媒體，他預期6月中在七大工業國集團（G7）加拿大峰會場邊與川普的會面，將成為兩國協商的「里程碑」。

在擬議中的財富基金結構下，美國財政部及日本財務省將共同擁有並經營該基金，且各自握有大量份額，隨後將對其他有限合夥投資人開放，並可能允許美日兩國普通民眾認購份額。

一名知情人士指出，為有效實現投資雄心，基金規模必須「龐大」，初始資本可能為3000億美元，後續則以高槓桿操作。

根據聽取過計畫詳情的人士，這個聯合基金的吸引力來自它為兩國政府帶來穩定收益的能力。

一名聽取過計畫詳情的人士表示：「理論上，貝森特正在為財政部尋找不涉及加稅的財政收入來源，不管這個聯合基金聽起來多麼超前，理論上確實能夠實現這一目標。」

這位人士指出，他們認為貝森特「希望打造一種可以成為主權對主權新型金融架構藍圖的機制，日本則希望建立一項治理良好的契約安排，以保護日本不受白宮橢圓形辦公室臨時政治決定的影響」。

此人還說，過往美國政府或各州會提供稅賦誘因，以利大型直接投資者建設工廠或基礎設施專案，這種策略背後的預期是政府終究將間接收到稅金。但投資這個設想中的聯合基金，將可依原始投資比例直接產生獲利，可說是跟過往策略截然不同。

孫正義與川普關係緊密，去年12月川普二度上任前，孫曾以重要訪客身分前往川普在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）住所。

兩名知情人士表示，孫正義一直是聯合基金提案的核心人物，他可能是希望自己最終將擔任指導該基金投資決策的角色。

作為軟銀社長的孫正義習慣下高風險賭注。今年1月，川普與他一起公布總額高達5000億美元的「星際之門計畫」（Stargate Project），擬攜手美國科技公司OpenAI及甲骨文（Oracle）打造美國資料中心及人工智慧（AI）基礎設施。

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一名熟悉孫正義想法的知情人士透露，像星際之門這類計畫有可能吸引擬議中的財富基金投資。

美國財政部發言人及軟銀皆拒絕評論。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140525