川普揚言對歐盟祭50%關稅 德財長籲與美認真談判

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（中央社柏林25日綜合外電報導）美國總統川普揚言6月1日開始對來自歐洲聯盟（EU）的進口商品課徵50%關稅後，德國財政部長克林拜耳今天呼籲與美國「認真談判」。

法新社報導，克林拜耳（Lars Klingbeil）向「畫報」（Bild）表示，「我們不需要任何進一步的挑釁，而是要認真談判」，他還說自己已經跟美國財政部長貝森特（Scott Bessent）商討此事。

川普（Donald Trump）於23日揚言要對歐盟祭出50%關稅後，投資人憂心全球經濟再次被擾亂，歐美股市應聲走跌，美元匯價也受重創。

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克林拜爾指出：「美國關稅危及美國經濟的程度，就如同危及德國和歐洲經濟的程度。」

他更重申，德國支持歐盟處理與美國的談判事宜，「我們歐洲人團結一致，決心為我們的利益行動」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1140525