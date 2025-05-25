加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應1/183
首頁 / 國際

川普揚言對歐盟祭50%關稅 德財長籲與美認真談判

2025/5/25 20:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林25日綜合外電報導）美國總統川普揚言6月1日開始對來自歐洲聯盟（EU）的進口商品課徵50%關稅後，德國財政部長克林拜耳今天呼籲與美國「認真談判」。

法新社報導，克林拜耳（Lars Klingbeil）向「畫報」（Bild）表示，「我們不需要任何進一步的挑釁，而是要認真談判」，他還說自己已經跟美國財政部長貝森特（Scott Bessent）商討此事。

川普（Donald Trump）於23日揚言要對歐盟祭出50%關稅後，投資人憂心全球經濟再次被擾亂，歐美股市應聲走跌，美元匯價也受重創。

google news透過 Google News追蹤中央社

克林拜爾指出：「美國關稅危及美國經濟的程度，就如同危及德國和歐洲經濟的程度。」

他更重申，德國支持歐盟處理與美國的談判事宜，「我們歐洲人團結一致，決心為我們的利益行動」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1140525

#川普
#畫報
#德國
#歐洲聯盟
#歐盟
#關稅
#貝森特
#各國因應
川普
英媒：軟銀孫正義倡設美日主權財富基金 初始資本近9兆X當機影響數萬用戶後大致修復 馬斯克喊話全年無休投入工作
克林拜耳
德國基本工資是否調漲 準執政黨黑紅聯盟意見相左德國新聯合政府5月執政 議長籲與極右黨派應對共識
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
英媒：軟銀孫正義倡設美日主權財富基金 初始資本近9兆
113
更多編輯台推薦新聞：