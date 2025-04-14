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輝達擬攜台積電等公司 在美打造數千億美元AI基礎設施

2025/4/14 21:56（4/14 22:48 更新）
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輝達計劃與台積電等公司合作，未來4年在美國打造價值高達5000億美元的AI基礎設施。（中央社檔案照片）
輝達計劃與台積電等公司合作，未來4年在美國打造價值高達5000億美元的AI基礎設施。（中央社檔案照片）
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（中央社舊金山14日綜合外電報導）路透社報導，人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）今天表示，計劃與台積電等公司合作，未來4年在美國打造價值高達5000億美元（約新台幣16兆元）的AI基礎設施。

輝達作上述宣布之際，正值華府對輸美進口產品徵收高額關稅，推動愈來愈多製造和科技供應鏈遷入美國境內。

輝達並表示，台積電已開始在自家亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）廠房生產新一代輝達晶片。（譯者：洪啓原/核稿：楊昭彥）1140414

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