台積電法說會4/17登場 聚焦美國關稅和全球布局

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（中央社記者張建中新竹13日電）美國關稅政策不確定性高，不僅影響全球股市劇烈震盪，對經濟影響也難以估算。台積電預計4月17日舉行線上法人說明會，對於美國關稅影響看法及未來營運展望將是市場關注焦點，是市場研判產業景氣的風向球。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，美國關稅對於產業景氣影響、人工智慧（AI）市場需求、台積電全球布局、資本支出以及與英特爾（Intel）合資成立公司等是台積電這次法說會的重點。

劉佩真說，市場原先看好人工智慧電腦（AI PC）和AI手機可望驅動換機潮，滲透率提高，是半導體業成長主要動力，不過，美國關稅存在不確定性，是否影響終端消費力道，進而影響半導體業景氣，值得觀察。

半導體目前在美國對等關稅列為豁免項目，不過，路透社等媒體報導，有白宮官員表示，總統川普很快將對半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他新關稅。美國關稅措施將關係台灣半導體廠競爭態勢，值得追蹤留意。

此外，美國雲端服務供應商（CSP）亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google、Meta原先持續積極投資AI基礎建設，但政經情勢丕變，是否影響CSP廠商投資意願，進而影響AI市場需求，備受關注。

市場預期，隨著輝達（NVIDIA）新顯示卡需求升溫，台積電第2季業績可望較第1季增加，全年美元營收增幅也將落在原估的成長24%至26%區間。

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台積電3月宣布對於美國增加投資至少1000億美元，將增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心，台積電在美國投資進度如何，台灣、日本和歐洲投資情況是否受到影響，資本支出計畫是否調整，毛利率變化情況，都是投資人關心的重點。

市場多次傳出台積電可能與英特爾合資成立公司，負責英特爾晶圓廠營運。台積電不回應市場傳言，投資人只能靜待台積電董事長暨總裁魏哲家在17日的法說會釋疑。（編輯：楊凱翔）1140413