台積電3月營收2859億創同期新高 首季年增41.6%
2025/4/10 13:50（4/10 13:54 更新）
（中央社記者張建中新竹10日電）台積電今天公告自結3月營收新台幣2859.57億元，月增10%、年增46.5%，為歷年同期新高。第1季累計營收8392.54億元，表現符合預期，年增41.6%，亦創下同期新高。
台積電預計4月17日舉行線上法人說明會，將公布第1季財務報告及第2季業績展望。美國關稅措施引發全球市場震盪波動，台積電對於未來營運和產業景氣展望將是市場關注焦點，另外對於與英特爾（Intel）合資成立公司的傳言，台積電高層回應也是投資人關心的重點。
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台積電先前預估，1月21日凌晨發生芮氏6.4地震，之後又有多次相當規模的餘震，使得一定數量的生產中晶圓受到影響，第1季營收將較趨近250億至258億美元展望的低標。台積電假設第1季平均匯率為1美元兌新台幣32.8元。
台積電第1季累計營收新台幣8392.54億元，表現符合預期。人工智慧（AI）需求強勁是驅動台積電第1季營收較去年同期成長的主要動力。（編輯：潘羿菁）1140410
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