對等關稅暫緩90天 台股10千金股齊攻漲停

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（中央社記者張建中新竹10日電）美國總統川普9日宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，激勵美股飆漲，台股今天也強力反彈，指數勁揚1608.27點，創下史上最大漲點。台積電、聯發科和鴻海3大權值股皆強攻漲停，10大千金股也全面以漲停作收。

隨著美股道瓊工業指數9日上揚2962.86點，那斯達克指數上漲1857.06點，費城半導體指數揚升667.51點，台積電ADR大漲12.29%，台積電今天開盤跳空漲停，展開強勢反彈，達863元，並一價到底，上漲78元，市值增逾2兆元，達22.37兆元。

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鴻海一掃連續3個交易日跌停的頹勢，開盤即強攻漲停，達123.5元，上漲11元，並力鎖至終場。聯發科同樣開盤跳空漲停，達1300元，上漲115元，逼近年線1301元。

信驊、世芯-KY、力旺、大立光、緯穎、祥碩、川湖、旭隼和嘉澤等千金股也都有亮麗表現，全面以漲停作收，其中，世芯-KY和力旺回升至2000元關卡之上。（編輯：林淑媛）1140410