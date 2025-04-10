台股飆漲1608點史上最強 外資賣超56億元

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）美國總統川普美東時間9日宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅，消息一出，台股擺脫連日重挫頹勢，強力反彈，今天終場暴漲1608.27點，改寫台股收盤漲點紀錄，收在19000.03點，收復萬九大關，成交值新台幣1974.94億元。

根據證交所統計，今天三大法人合計賣超台股69.18億元，其中外資賣超56.70億元，自營商賣超38.19億元，僅投信買超25.71億元。

外資今天賣超前3名分別為華邦電1萬6539張，鴻海1萬5278張及玉山金1萬4027張。其餘包括元大滬深300正2（00637L）、第一金、復華富時不動產（00712）、群創、廣宇、三商壽、欣興。

外資今天買超前3名則為新光金10萬3309張；統一台灣高息動能（00939）1萬7962張和中信金1萬6453張。其餘包括國泰永續高股息（00878）、元大航太防衛科技（00965）、期街口布蘭特正2（00715L）、聯電、永豐金、期元大S&P原油反1（00673R）、中鋼。

群益投顧總經理范振鴻分析，台股今天上演反彈秀，純粹是「短線反彈」，之前下跌的原因並沒有改變，只是現階段美國對等關稅的衝擊比原本預期小，短線利空出盡。

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范振鴻提醒，接下來要觀察的重點是，美國和中國的關稅戰衝突不但沒有化解、反而升高對抗，現在兩邊都沒有台階下。

范振鴻分析，中國對美國的出口比重雖然已經降到15%，但1年出口額還是高達5000億美元以上，現在美國對中國關稅課到125%，這5000多億美元的商品，接下來美國要跟誰買，誰又能吃得下來。最後結果很可能是美國出現物資短缺、通膨上升。整體而言，對等關稅的衝擊只是延後，沒有解決。（編輯：楊蘭軒）1140410